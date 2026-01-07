Ufficiale Casarano, nuovo innesto in attacco: arriva l'esperto Leonetti dal Campobasso

Innesto d'esperienza per l'attacco del Casarano che ha prelevato dal Campobasso l'esterno mancino Leonetti. Questa la nota del club pugliese:

"La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Vito Leonetti, attaccante, classe1994.

Il calciatore arriva dal Campobasso, con la cui maglia, nella stagione in corso, ha disputato 17 gare con 5 reti all’attivo. Leonetti ha iniziato la sua carriera professionistica nel Bari, con cui ha in Serie B. Nel corso degli anni ha giocato con il Savoia, Akragas, Lumezzane, Reggina, Turris, Audace Cerignola e Team Altamura (24 presenze e 12 gol segnati).

Il presidente Antonio Filograna a nome suo personale e della società, ringrazia GiòSport e, in particolare, Valeriano Narcisi per la preziosa collaborazione ricevuta".