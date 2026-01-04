Serie C, beffa per la Sambenedettese. Perugia corsaro, ok Dolomiti Bellunesi e Trapani
Sono terminate le partite di scena alle 17.30 e valide per i tre gironi di Serie C. Secco 2-0 delle Dolomoniti Bellunesi, che con questo punteggio ha la meglio sull'Albinoleffe. Nel Girone B Successo esterno del Perugia sul Guidonia, mentre Bra e Sambenedettese danno vita ad uno spettacolare 2-2 con pareggio dei padroni di casa nel recupero. Completa il quadro l'1-0 del Trapani ai danni del Casarano.
GIRONE A
Sabato 3 gennaio
Cittadella-Virtus Verona 4-1
21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)
Trento-Giana Erminio 3-1
29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)
Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1
17' Sipos (L), 33' Messaggi (O)
Pro Vercelli-Pro Patria 1-0
57' Burruano (PV)
Renate-Pergolettese 2-1
25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)
Domenica 4 gennaio
Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2
47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)
Inter U23-Novara 0-0
Lumezzane-Vicenza 1-1
52' Morra (V), 74' Caccavo (L)
Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0
16' Gobetti (D), 86' Clemenza (D)
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano
Classifica: Vicenza 50*, Union Brescia 39* ,Lecco 38*, Cittadella 35*, Trento 30*, Renate 28*, Inter U23 28*, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26*, Arzignano Valchiampo 24*, Dolomiti Bellunesi 24*, Ospitaletto 23*, Lumezzane 23*, Novara 22*, AlbinoLeffe 21*, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2
* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 3 gennaio
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
24’ Puczka, 45’ Okoro
Pianese-Ascoli 4-2
30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)
Pontedera-Torres 1-3
8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)
Forlì-Arezzo 1-2
16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)
Vis Pesaro-Pineto 0-2
7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)
Domenica 4 gennaio
Campobasso-Ravenna 2-1
51' e 80' Gala (C), 56' Luciani (R),
Bra-Sambenedettese 2-2
27' Rottensteiner (B), 90'+8' Baldini (B), 16' Eusebi (S), 37' Candellori (S)
Guidonia Montecelio-Perugia 1-2
87' Esempio (G), 39' Montevago (P), 51' Manzari (P)
Ore 20:30 - Ternana-Livorno
Riposa: Gubbio
Classifica: Arezzo 43*, Ravenna 41*, Ascoli 34*, Pineto 31*, Vis Pesaro 27*, Guidonia Montecelio 27*, Pianese 26*, Carpi 26*, Campobasso 26*, Forlì 24*, Juventus Next Gen 24*, Ternana 23, Sambenedettese 19*, Gubbio 19, Livorno 19, Perugia 18*, Bra 16*, Torres 14*, Pontedera 14*
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 3 gennaio
Picerno-Audace Cerignola 1-1
51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)
Cavese-Sorrento 1-0
69' Ubaldi (C)
Domenica 4 gennaio
Atalanta U23-Latina 1-2
58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)
Foggia-Catania 1-1
58' Bevilacqua (F), 65' aut.Buttaro (C)
Potenza-Giugliano 0-0
Siracusa-Salernitana 3-1
2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)
Trapani-Casarano 1-0
79' Stauciuc (T)
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Benevento-Crotone
Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli
Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana
Classifica - Catania 42*, Benevento 41, Salernitana 38*, Casertana 38*, Cosenza 36, Crotone 28, Casarano 28*, Monopoli 27, Potenza 26*, Trapani 26*, Audace Cerignola 25*, Atalanta U23 22*, Sorrento 21*, Siracusa 21*, Team Altamura 20, Latina 19*, Foggia 19*, Cavese 18, Giugliano 16*, Picerno 15*.
*una partita in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva