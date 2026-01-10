Tel vuole giocare di più e può lasciare il Tottenham in prestito: la posizione degli Spurs

La parabola di Mathys Tel ha preso una direzione inattesa negli ultimi mesi. Considerato una delle promesse più luminose del calcio francese, l’attaccante classe 2004 sta faticando a imporsi al Tottenham. Arrivato a titolo definitivo in estate per circa 35 milioni di euro dopo un prestito convincente a Londra, il talento cresciuto nel Rennes non è riuscito a confermare le attese.

I numeri raccontano di una stagione complicata: 18 presenze complessive e appena tre gol, con difficoltà evidenti nel trovare continuità e spazio nelle rotazioni di Thomas Frank. Un rendimento al di sotto delle aspettative per un profilo che doveva rappresentare un investimento immediato e di prospettiva per gli Spurs.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il giocatore starebbe valutando con interesse l’idea di un prestito per ritrovare minutaggio, fiducia e centralità nel progetto tecnico. Una soluzione che potrebbe permettergli di rilanciarsi lontano dalla pressione della Premier League e di ritrovare quella brillantezza che lo aveva fatto esplodere in Francia.

Dal canto suo, il Tottenham non sembra intenzionato ad aprire alla cessione nel breve periodo. Il club continua a credere nel potenziale di Tel e punta a recuperarlo internamente, confidando in una crescita progressiva. Il tempo, però, stringe: per tornare protagonista, Tel ha bisogno di risposte dal campo. E presto.