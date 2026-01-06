Ufficiale
Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
TUTTO mercato WEB
Alessandro Coppola, difensore classe 2000, lascia l'Arzignano Valchiampo e torna ai maltesi del Birkirkara, squadra da cui era arrivato la scorsa estate:
"L’FC Arzignano Valchiampo saluta e ringrazia il calciatore Alessandro Coppola trasferitosi a titolo definitivo e oneroso al Birkirkara FC.
Arrivato lo scorso luglio, il difensore centrale classe 2000 è tornato ad indossare i colori del club maltese in Premier League dopo 13 presenze in Gialloceleste tra Campionato e Coppa Italia Serie C.
A lui vanno i nostri Auguri per il futuro calcistico e personale".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
3 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile