Ufficiale Arzignano, l'attaccante Lunghi ai saluti: giocherà con la Torres. Il comunicato

Dopo tre stagioni, in cui ha collezionato 76 presenze con nove reti, per l'attaccante Alberto Lunghi c'è l'addio all'Arzignano. La prossima tappa del giovane attaccante sarà la Torres in Serie C. Questa la nota del club veneto:

"L’FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente l’attaccante Alberto Lunghi trasferitosi alla Torres

Arrivato in Gialloceleste a ottobre 2022, con il suo numero 10 è stato uno dei protagonisti della recente storia del club: tre stagioni impreziosite da 76 presenze, 9 reti, 4 assist e culminate dal recente premio “Mario Facco” assegnatogli da Serie C e Rai Sport per aver realizzato con la nostra maglia il gol più bello dell’annata 2024/2025 di Serie C.

A lui vanno i nostri ringraziamenti e i nostri migliori Auguri per il suo futuro".