Biancolino soddisfatto dello spirito dell’Avellino: "Questa è la mentalità che voglio"

L’allenatore dell’Avellino, Raffaele Biancolino, ha espresso apprezzamento per la prestazione della squadra al termine del pareggio interno contro il Palermo. Gli irpini sono passati in vantaggio, hanno subito la rimonta rosanero e hanno infine trovato il gol del 2-2 nei minuti conclusivi del match.

Biancolino ha sottolineato la tenacia dei suoi giocatori, elogiando l’atteggiamento visto in campo: «"Posso fare i complimenti alla mia squadra. Questo è lo spirito che voglio, quello da lupi" ha dichiarato a Prima Tivù. "Ho visto un Avellino in partita, che ci ha provato su ogni pallone e non ha mollato la preda fino alla fine".

Interrogato sull’episodio del rigore assegnato al Palermo, il tecnico ha preferito non entrare nella polemica: "Va a finire che dicono che ci lamentiamo, quindi andiamo avanti. Sappiamo che è difficile e che dobbiamo fare sempre qualcosa in più degli altri. Anche chi è subentrato ha dimostrato attaccamento fino all’ultimo".