Arzignano Valchiampo, risoluzione anticipata del prestito di Nespola: rientra a Palermo
L’FC Arzignano Valchiampo saluta e ringrazia il calciatore Manfredi Nespola rientrato al Palermo che ne detiene la proprietà.
Arrivato in prestito lo scorso luglio, il portiere classe 2005 con la maglia Gialloceleste ha trovato l’esordio tra i Professionisti difendendo la porta del Grifo in occasione del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C Forlì-Arzignano Valchiampo disputato il 28 ottobre allo stadio “Tullo Morgagni”.
A lui vanno i nostri Auguri per il futuro calcistico e personale
