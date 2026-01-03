Inter, Acerbi torna a disposizione per il Bologna. Darmian e Bonny verso il recupero

E' ripartita ieri la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, il primo del 2026. Dopo un giorno di riposo concesso da Cristian Chivu a Capodanno, la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile con rinnovate energie in vista della sfida contro i rossoblù di Italiano (giustizieri dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa Italiana).

Come riporta il Corriere dello Sport, altra seduta in gruppo per Francesco Acerbi: l'ex Lazio è ormai pienamente recuperato e pronto a tornare nell'elenco dei convocati. Probabile, quindi, che venga impiegato a gara in corso.

Hanno lavorato invece ancora a parte sia Bonny che Darmian. Il francese, fermo ai box dal 23 dicembre a causa di una distorsione del ginocchio destro, è quello più vicino al rientro. Già oggi, nella rifinitura della vigilia, è in programma per lui un lavoro parziale con il gruppo. Sarà poi Chivu, che parlerà nel pomeriggio in conferenza stampa ad Appiano Gentile, a decidere se convocarlo per la partita di domani in posticipo al Meazza o se attendere il turno infrasettimanale contro il Parma per portarlo con sé al Tardini contro la sua ex squadra. Lo stesso destino potrebbe riguardare proprio Darmian, dopo l’infortunio al polpaccio di più di due mesi fa e i continui rallentamenti nel percorso di recupero. L’obiettivo, senza correre rischi, è di avere Bonny a pieno regime per la sfida con il Napoli di domenica prossima.