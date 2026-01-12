Bandecchi-Ternana, scontro totale con la proprietà: "Con la famiglia Rizzo rapporti di merda"

Il clima attorno alla Ternana resta teso e carico di polemiche. A riaccendere il dibattito è stato il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che questa mattina, prima di entrare in Consiglio comunale a Palazzo Spada, è tornato a parlare apertamente della situazione legata al club rossoverde e ai rapporti con la proprietà.

Interpellato sullo stato dei rapporti con la famiglia Rizzo, Bandecchi non ha usato mezzi termini, lasciandosi andare a dichiarazioni durissime che fotografano una frattura ormai evidente tra le parti: “Totalmente di merda - riporta TernanaNews -, nessun rapporto. Non me ne può fregare di meno. La famiglia Rizzo ha preso una linea che per me è completamente fuori dal normale. Detto questo sono grandi, vaccinati sanno quello che fanno”.

Il primo cittadino ha poi risposto anche a una domanda sui suoi precedenti contatti con figure storiche della Ternana come Giuseppe Mangiarano e Carlo Mammarella, soffermandosi in particolare sull’allontanamento di quest’ultimo. Anche in questo caso, il tono è rimasto fortemente polemico:

“Non l’ho sentito, sa cosa mi da fastidio della famiglia Rizzo e di tutta la banda Bassotti che ha intorno? Che continuano a dire che loro adesso gestiscono in piena autonomia e io non ho capito prima perché non gestivano in piena autonomia. Io sto aspettando, li guardo, sto seduto sul bordo del fiume perché passeranno i Rizzo”.

Parole che confermano come il rapporto tra l’amministrazione comunale e la proprietà della Ternana sia ormai ai minimi storici, in un momento delicato per il presente e il futuro del club.