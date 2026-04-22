TMW Barletta, De Santis: "La rosa per la C? C'è uno zoccolo duro, ma interverremo in tutti i reparti"

Non solo la sua possibile permanenza, e quella di Massimo Paci in panchina. Nell'intervista rilasciata a TMW Radio, nel corso del programma dedicato alla Serie C, A Tutta C, il Direttore Sportivo del Barletta Vincenzo De Santis ha fatto il punto anche sulla squadra che l'anno prossimo calcherà i campi della Serie C, categoria conquistata nel weekend da poco trascorso.

Ecco le sue parole in merito alla rosa: "Come per il mister, la scelta fatta sui giocatori che sono scesi di categoria dalla C alla D per vincere il campionato era per puntare su profili che hanno già calcato questo tipo di palcoscenico ed essere quindi pronti per l'anno prossimo. Diciamo che uno zoccolo duro ce lo abbiamo, ma interverremo su tutti i reparti facendo un mix di giocatori importanti, affermati nella categoria, e giovani di grandi prospettive; stiamo lavorando anche sotto questo punto di vista, e stiamo già da tempo guardando con la rete scouting che ho io personalmente una serie di giovani interessanti da poter portare avanti e valorizzare".

Non resta quindi che attendere le prime mosse del club in vista del ritorno da pro, categoria che mancava dalla stagione 2015-2016, considerando che i biancorossi avranno poi a breve anche la Poule Scudetto da giocare.