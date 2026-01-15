Ufficiale
Pianese, esercitata l'opzione di rinnovo per Leonardo Bellini: nuova scadenza nel 2028
L’US Pianese comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Leonardo Bellini, che si lega così alle zebrette fino al 2028. La società esprime grande soddisfazione per l’esito dell’operazione, alla luce delle eccellenti qualità umane e professionali dimostrate dal calciatore nel corso di questi sei mesi.
A Leonardo, già autore di dieci reti, va un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua avventura con la maglia bianconera, con l’augurio di potersi togliere grandi soddisfazioni e raggiungere importanti traguardi con la nostra divisa.
