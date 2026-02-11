TMW Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"

Nel corso della presentazione di Juventus Forward, acceleratore di startup voluto dal club bianconero e nato a giugno 2024, è intervenuto anche l’amministratore delegato Damien Comolli: “Trovare vantaggi competitivi in ogni possibile aspetto della compagnia, è un continuo guardare in avanti: qual è la prossima innovazione, cosa faremo dopo? È un modo di pensare e c’è una citazione famosa di Agnelli su Gioventù e innovazione. E questo è la via per guardare avanti”.

È parte del DNA Juventus?

"Non possiamo stare fermi, il calcio e l’intrattenimento sportivo si muove velocemente e non possiamo stare fermi. Dobbiamo pensare in avanti, dobbiamo pensare in grande e cosa sarà il calcio e l’industria dell’intrattenimento nei prossimi 15 anni. Non dobbiamo pensare adesso ma a 5-10 anni davanti a noi. Come I fan arriveranno allo stadio tra 5 o 10 anni”.