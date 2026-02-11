Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii

SestaPorta.news dedica ampio spazio al capitolo rinnovi in casa Pisa: Antonio Caracciolo, in scadenza, ha già una intesa verbale per prolungare fino al 2027. Una bella notizia per il capitano, tra i pochi per rendimento ad essere stato sempre al top nonostante le difficoltà e il cui attaccamento alla maglia non è in discussione. Per lui l'obiettivo è quello di terminare anche la carriera in nerazzurro.

Restano in difesa, il contratto di Arturo Calabresi è già stato rinnovato fino al 2027 e quello di Gabriele Piccinini fino al 2028. Situazione molto diversa per quattro senatori: Marius Marin va in scadenza a giugno e, allo stato attuale, il rinnovo appare molto difficile. Sulla linea del traguardo anche tre volti di esperienza: Juan Cuadrado, Raúl Albiol e Nicolas dovrebbero chiudere la loro avventura in nerazzurro a fine stagione.