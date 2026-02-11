Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 13:47Serie A
Andrea Piras
fonte da Milano, Antonio Vitiello

Anti-vigilia di campionato per il Milan. Venerdì sera la truppa di Massimiliano Allegri scenderà in campo all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per sfidare il Pisa di Oscar Hiljemark. L'obiettivo, in attesa di recuperare la gara contro il Como, è quello di conquistare tre punti per rimanere in scia dell'Inter capolista e difendersi dal ritorno del Napoli vittorioso nell'ultimo turno di campionato a Marassi contro il Genoa con un rigore contestato nel recupero. La formazione rossonera si è ritrovata questa mattina a Milanello per una nuova seduta di allenamento e arrivano buone notizie dall'infermeria.

Ritorno in gruppo per Pulisic
Il sorriso per Max Allegri arriva da Christian Pulisic. Il fantasista statunitense è tornato ad allenarsi insieme ai compagni mettendosi alle spalle l'infortunio. Negli ultimi giorni erano stati riscontrati miglioramenti del 1998 che era fermo ai box per una fastidiosa borsite all'ileopsoas. Adesso il peggio è passato e torna quindi a disposizione per la trasferta in terra toscana.

La situazione dell'infermeria rossonera
Quella di oggi è la seconda buona nuova arrivata al mister toscano questa settimana visto che lunedì scorso aveva ripreso ad allenarsi insieme ai compagni anche Rafael Leao. Ha svolto un lavoro personalizzato invece Alexis Saelemaekers mentre Santiago Gimenez, anche in post operazione, è sempre indisponibile.

