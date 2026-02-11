La Samp e un mercato che dà i suoi frutti: 5 gare senza sconfitte e nuovi protagonisti

Il 2026 sorride a una Sampdoria fortemente rivoluzionata dal mercato invernale. Dopo la sconfitta nella prima gara del nuovo anno contro l’Avellino infatti la squadra del duo Gregucci-Foti ha inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi (2 vittorie e tre pareggi) che non era mai riuscita nel corso del resto della stagione e che ha permesso ai blucerchiati di uscire dalla zona rossa e respirare un po' dopo tanti mesi in apnea anche se il pericolo retrocessione e tutt’altro che scongiurato con la Reggiana che è appena due punti sotto.

Dicevamo del mercato. Contro il Palermo, in una gara finita con un amaro 3-3 agguantato dai rosanero nel recupero, i nuovi si sono messi in evidenza: i primi due gol portano infatti le firme di Begic e Pierini con gli assist di Di Pardo nella prima occasione e Brunori nella seconda, mentre il tris è tutto firmato da due ‘vecchi’ come Hadzikadunic e Cherubini. Ma non solo nell’undici titolare ben sette giocatori sono arrivati a gennaio: il portiere Martinelli (che ormai è il titolare inamovibile), il difensore Viti, gli esterni Cicconi e Di Pardo e tutto il tridente offensivo con Begic e Pierini alle spalle di Brunori.

L’ex parmense e l’ex palermitano erano già stati decisivi nell’altra vittoria di questo 2026, in casa del Modena, dove segnarono i due gol decisivi nel 2-1 finale. Segno non solo che le scelte operate dalla dirigenza si stanno rivelando giuste, ma anche che lo staff tecnico è stato capace di inserire questi giocatori velocemente nel gruppo e nell’impianto tattico della squadra.