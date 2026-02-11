Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta

Antonio Conte anche ieri sera è andato un po' oltre nelle proteste contro l'arbitro in Napoli-Como e di conseguenza, come riportato dal Corriere dello Sport, la FIGC ha deciso di aprire un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti. Mediaset ha dedicato una telecamera al tecnico pugliese, che è stato ripreso rivolgersi così all'indirizzo di Manganiello: "Testa di c***o".

La "colpa" del direttore di gara è stata quella di non espellere direttamente Ramon per un fallo su Hojlund. Conte ha proseguito: "Almeno valla a vedere...". La sua ira non si è placata quando lo stesso Ramon ha commesso un altro fallo ai danni del danese e non è stato estratto il secondo giallo ai suoi danni: "Poi se è rosso o non è rosso va bene comunque. Ma che c***o, al VAR questo qui chi lo controlla? A due metri stanno. Devi ammonire. Lo fa apposta, lo fa apposta con me. È giallo”.

Che cosa rischia ora Conte? La FIGC dovrà prendere necessariamente una decisione e le ipotesi sono sostanzialmente due: la peggiore è che gli possa essere inflitta una giornata di squalifica (salterebbe dunque Napoli-Roma), la migliore invece che gli venga inflitta una multa. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.