Benevento, Scognamillo: "Con la Salernitana partita importante, ma non decisiva"

Nel corso di un'intervista concessa a La Città di Salerno, il difensore del Benevento Stefano Scognamillo ha parlato del match contro la Salernitana: "È una partita importante, ma non decisiva. Proprio per questo non parlerei di pressioni. È una gara tra due ottime squadre, da affrontare nel migliore dei modi, visto che siamo a -2 e vincendo potremmo scavalcarli. La differenza di rendimento tra casa e trasferta? Anche noi facciamo fatica a dare una spiegazione.

Certo, in casa possiamo contare sulla spinta del pubblico e su un terreno di gioco perfetto. Mi viene da pensare sia un problema psicologico, dobbiamo essere bravi a cambiare rotta perchè un piazzamento importante in classifica non può prescindere da qualche colpo in campo esterno. Chi temo di più fra tifosi, allenatore e organico nel derby? Non è presunzione, ma non dobbiamo temere nessuno. La Salernitana è forte, ha un allenatore esperto per la categoria e anche noi avremo la spinta del pubblico. Anzi, il fatto che ci siano tanti tifosi ospiti aumenta la voglia di giocare questa partita".

Sul cambio di allenatore: "Non è cambiato nulla, il modo di giocare è molto simile. Sono due allenatori diversi nella gestione delle situazioni: Auteri è il classico mister vecchio stampo, Floro Flores è più moderno e ha grande voglia di emergere. Ma stiamo parlando di due professionisti molto preparati. Poche presenze al 'Vigorito'? Vedere uno stadio mezzo vuoto non fa mai piacere, ma tocca a noi calciatori concentrarci unicamente sul campo per trascinare il popolo giallorosso dalla nostra parte".