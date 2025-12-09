TMW Radio Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”

Ospite dei microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Pierpaolo Bisoli, tecnico dalla lunghissima esperienza nel calcio italiano e in particolare in Serie B e Serie C, ha detto la sua sul rendimento del FVS in questa prima parte di stagione:

"Mi sembra una versione ridotta del VAR. Quante volte un arbitro cambia decisione dopo il richiamo? Pochissime. Sarebbe come smentire se stesso. O si introduce un VAR vero, come in A e in B, o il rischio è che serva a poco. Gli arbitri, se sono professionisti, dovrebbero avere gli stessi strumenti dei colleghi delle categorie superiori. Capisco i limiti tecnici: la FVS utilizza solo le telecamere della diretta, mentre il VAR ne ha molte di più. La Serie C oggi non può permettersi quell’infrastruttura. E allora forse sarebbe meglio tornare a un calcio in cui si accetta l’errore arbitrale, che prima o poi si compensa.

La Serie C è un campionato formativo per calciatori e allenatori: va tutelato. Meno tecnologia che non funziona davvero e più investimento sulla qualità del lavoro in campo. Ho visto richiamare gli arbitri molte volte e non ricordo quasi mai una decisione cambiata. Sarà interessante leggere il report della Lega Pro a fine girone d’andata".