Bisoli applaude Keinan Davis: "Sposta gli equilibri, io uno così lo vorrei sempre in squadra"

Per parlare del momento dell'Udinese, a poche ore dalla sfida di campionato contro il Bologna in programma al Dall'Ara a partire dalle 20:45, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto il tecnico di lungo corso Pierpaolo Bisoli. Queste le sue parole: "I friulani dovranno stare attenti al fatto che il Bologna punterà molto sull’uno contro uno degli esterni e sul fatto che mette molti palloni in area di rigore con dei traversoni: i bianconeri devono marcare bene nei 16 metri finali. In fase offensiva è fondamentale l’attacco alla profondità".

Poi il tecnico ha espresso belle parole su Keinan Davis: "Vorrei sempre avere un calciatore così: sposta gli equilibri. Ti permette di giocare palla a terra e di affidarti a lui con un lancio lungo quando sei sotto pressione".

Infine, Bisoli ha parlato anche della fase difensiva dei bianconeri, non sempre impeccabile: "È un aspetto che si può allenare. Va organizzata la squadra nel momento in cui viene attaccata: si va ad allenare i giocatori per quello spezzone di gara in cui puoi essere messo sotto pressione".