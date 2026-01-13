Ufficiale Carpi, Filippo Puletto torna in biancorosso: operazione a titolo definitivo dalla Pianese

La Società AC Carpi rende noto di aver positivamente concluso le trattative per riportare in biancorosso il trequartista classe ’04 Filippo Puletto.

Prodotto del settore giovanile della SPAL, Filippo torna a vestire i colori biancorossi dopo l’esperienza della scorsa stagione, in cui ha messo a referto 3 gol e 1 assist in 31 presenze.

Puletto arriva a titolo definitivo dalla Pianese, con un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 30 Giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

“L’anno scorso ho trovato qua a Carpi un gruppo molto coeso, una Società sana con principi etici giusti. Questi fattori mi hanno fortemente convinto a tornare. Oltre al fatto che, in questa stagione, ho visto da fuori una squadra con un ottimo andamento, che sta giocando molto bene. Sono tornato per dare il mio contributo alla causa e per mettermi a disposizione del Mister e dei miei compagni. Voglio dare il meglio di me, crescendo ulteriormente – a livello personale – rispetto alla passata stagione.”