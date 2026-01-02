Ufficiale
Carpi, il giovane Visani passa in prestito alla Luparense in Serie D
Raffaele Visani, giovane terzino classe 2006 del Carpi, scende di categoria e va in prestito alla Luparense fino al termine della stagione. Di seguito la nota del club:
"L’AC Carpi comunica di aver trovato l’accordo per la cessione – a titolo temporaneo – del diritto alle prestazioni sportive del difensore Raffaele Visani alla Luparense FC (Serie D – Girone C) fino al 30 Giugno 2026".
