Casarano, il ko con la Cavese costa la panchina a Di Bari. L'annuncio di Filograna

Vito Di Bari non è più il tecnico del Casarano. Ad annunciare la decisione dopo il ko per 5-2 incassato questo pomeriggio in casa della Cavese è stato il presidente del club pugliese, Antonio Filograna:

"Abbiamo preso una decisione immediata che è già stata comunicata al diretto interessato - si legge su LaCasadiC -. Vito Di Bari non è più l’allenatore del Casarano. Sono molto deluso dalla squadra e ho parlato anche con i calciatori. Ma decisione necessaria perchè arrivati a questo punto rischiavamo anche di essere risucchiati completamente in classifica e continuo a pensare che, invece, questa sia una buona rosa".

Vito Di Bari, il percorso a Casarano

Approdato sulla panchina del Casarano nel dicembre 2024 per la sua prima esperienza da capo allenatore, Di Bari ha prima conquistato la promozione in Serie C nella primavera 2025 e poi vissuto una stagione da protagonista lo scorso torneo portando i pugliesi ad un passo dalla final four dei playoff per andare in Serie B