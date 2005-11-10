Cremonese, confronto tra società e squadra in vista del derby con il Mantova
Daniel Uccellieri
La Cremonese cerca una svolta per uscire da un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Con la squadra scivolata al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione diretta, la società punta a ricompattare l'ambiente e a ritrovare la strada per risalire la graduatoria.
L'attenzione è già rivolta al prossimo impegno, il derby contro il Mantova in programma tra due giorni nel turno infrasettimanale. Una sfida importante per provare a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni grigiorosse.
Il vertice con Arvedi
Per affrontare il momento delicato, il patron Giovanni Arvedi avrebbe deciso di convocare una riunione con i vertici societari, alla quale avrebbero partecipato anche alcuni dei giocatori più esperti dello spogliatoio.
Tra i presenti, secondo quanto riportato da Cuoregrigiorosso, ci sarebbero Pezzella, Grassi, Vandeputte, Collocolo, Bianchetti e Bonazzoli. L'obiettivo è compattare il gruppo e ritrovare la reazione necessaria per risollevare la stagione della Cremonese.