Marelli sul rigore per l'Inter: "Valdepenas si occupa solo di trattenere Thuram"

L'Inter ribalta la Fiorentina grazie al rigore conquistato da Thuram e trasformato da Zielinski. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così l'episodio

"Il rigore ci sta perché è vero che Thuram si attacca a Valdepenas, ma è anche vero che il difensore viola perde il contatto con il pallone e si occupa solo di trattenere Thuram. Il rigore è corretto e manca il cartellino giallo a Valdepenas"