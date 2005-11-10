Marelli sul rigore per l'Inter: "Valdepenas si occupa solo di trattenere Thuram"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:31Serie A
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25.10.2026 14:31Serie A
Marelli analizza il rigore conquistato da Thuram e trasformato da Zielinski: "Decisione corretta, manca il giallo a Valdepenas".
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L'Inter ribalta la Fiorentina grazie al rigore conquistato da Thuram e trasformato da Zielinski. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così l'episodio
"Il rigore ci sta perché è vero che Thuram si attacca a Valdepenas, ma è anche vero che il difensore viola perde il contatto con il pallone e si occupa solo di trattenere Thuram. Il rigore è corretto e manca il cartellino giallo a Valdepenas"
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