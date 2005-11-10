La Pazza Inter la vince nel recupero: 2-1 alla Fiorentina, Thuram in versione Pallone d'Oro

La Pazza Inter colpisce ancora, con un rimontone clamoroso ai danni della Fiorentina che al momento dell'inizio del recupero era in vantaggio 1-0: poi i nerazzurri di scatenano e nel giro di sei minuti pareggiano e di guadagnano il rigore del sorpasso. Finisce 2-1, con Chivu che tiene il passo di Gattuso e torna capolista. Al quarto d'ora il primo squillo dell'Inter e della gara: palla persa da Fagioli sulla trequarti, Esposito e Barella duettano ma il tiro dell'ex Cagliari è troppo centrale per impensierire De Gea. Fiorentina che pressa con forza e si difende con ordine, ma fatica molto a rendersi pericolosa nella metàcampo nerazzurra, infatti Provedel di fatto chiude il primo tempo a guanti immacolati.

Show di De Gea, tre miracoli tengono in partita la Fiorentina

Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo l'Inter accelera e per tre volte il portiere viola deve superarsi: dapprima su un colpo di testa botta sicura di Esposito, che vede lo spagnolo distendersi e superarsi. Poi due volte su Thuram, che sfugge a Pongracic con facilità e conclude due volte in diagonale sul secondo palo, chiamando De Gea ad altrettante deviazioni decisive. La prima frazione termina così, squadre negli spogliatoi a chiarirsi le idee su come migliorare nella ripresa.

Tre gol nella ripresa, di cui due nei minuti di recupero

Ripresa che inizia con un paradigma del tutto simile a quello del primo tempo, ma con un Inter intenzionata ad alzare i ritmi ulteriormente. Ne viene penalizzata la precisione, con la squadra di Chivu che staziona stabilmente nella metàcampo avversaria colpendo però in modo pericoloso solo una volta, col solito Thuram su invito del solito Carlos Augusto. De Gea devia e salva ancora una volta i suoi. Quando la pressione dell'Inter è massima, passa la Fiorentina: conclusione violentissima di Jimenez da fuori area che sorprende Provedel e porta in vantaggio i viola. Passano pochi minuti e i nerazzurri avrebbero l'occasione di pareggiare, con Thuram atterrato in area dal neoentrato Viery: Mariani prima indica il rigore e poi cambia idea, ma le immagini parlano chiaro. All'Inter non resta che buttarsi a testa bassa alla caccia del pari, trovandolo al 90' con un colpo da biliardo di Thuram, che scambia con Diof e conclude in modo chirurgico battendo De Gea. Neanche il tempo di riorganizzarsi che l'ennesimo mischione in area di rigore porta Valdepenas ad appendersi alla maglia di un Thuram in stato di grazia: stavolta Mariani indica il dischetto senza cambia idea. Zielinski dal dischetto è freddissimo, è 2-1 e la Pazza Inter trova ancora una volta risorse che nessuno a San Siro pensava potesse avere.