Casertana, Henin sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping
Luca Bargellini
Tegola per la Casertana. Con una nota il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato la sospensione "in via cautelare l’atleta Gabriel Emmanuel Henin".
L'esterno italo-belga classe 2003, approdato al club campano (5 presenze e un gol all'attivo) lo scorso agosto dal Campodarsego, è stato sospeso per "la violazione degli artt. 2.1, 2.2 del Codice Sportivo Antidoping".
"La Società - fa sapere la Caserana con un comunicato diffuso tramite i propri canali social -si riserva di valutare i prossimi passaggi in seguito all’esito delle controanalisi in programma il prossimo 28 ottobre".
Gli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping (CSA) di NADO Italia definiscono rispettivamente la presenza di una sostanza proibita nel campione biologico dell'atleta (art. 2.1) e l'uso o il tentato uso della stessa (art. 2.2)