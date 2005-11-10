Picerno, Guido Di Deo nuovo allenatore: era il vice di Claudio De Luca

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Picerno, Guido Di Deo nuovo allenatore: era il vice di Claudio De LucaUfficiale
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Luca Bargellini
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21.10.2026 14:56Serie C
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Arriva il nome del nuovo allenatore del Picerno. Ecco la nota del club lucano:
"L’AZ Picerno comunica che, a seguito dell’esonero di Claudio De Luca, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Guido Di Deo, già allenatore in seconda"
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