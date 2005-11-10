Viviano sulla Fiorentina: "De Gea tantissimi errori. Mastantuono? Non lo aiutano"

La Fiorentina si mette alle spalle la contestata sconfitta contro il Como e si proietta alla prossima sfida contro l'Inter, a San Siro. L'ex portiere Emiliano Viviano riguardo al ko con la squadra di Fabregas, ha detto dei viola a Radio FirenzeViola: "È stata la Fiorentina migliore della stagione, con Goncalves che fa due cose clamorose nel primo tempo. Se la classifica non fosse preoccupante sarei positivo. Perché i viola hanno preso un paio di gol balordi, con De Gea che ha sbagliato come al solito in un paio di occasioni. Il problema è che ora c’è l’Inter, diventa difficile cercare di mantenere una struttura se non arrivano i risultati”.

Nel corso dell'intervista, Viviano ha commentato ancora l'errore di De Gea: "Secondo me di errori ne ha fatti tantissimi, lo dico rischiando la lesa maestà perché stiamo parlando di un portiere enorme. L'errore col Como è molto banale e non so quale sia il problema, perché dal punto di vista atletico ha fatto anche due belle parate. Non so se forse anche lui è entrato nel buco nero che si è creato a Firenze, so solo che abbiamo bisogno del miglior De Gea perché fa tutta la differenza del mondo".

E a proposito di singoli, ha poi difeso così Mastantuono: "Avete mai visto la squadra che porta Mastantuono ad avere occasioni? Mettimelo nove volte in uno contro uno come fa la Juve con Conceicao, e poi vediamo. Non dargli tutte le volte la palla all'altezza delle panchine e poi perde il pallone... E grazie al ca... Palla a lui e proviamo a vedere se scarta tutti, come fa?", fa notare. "Ho visto un video su tutto quello che ha fatto nella partita contro il Como e ha fatto un sacco di cose belle, spesso non avendo scelta. Agli esterni dovremmo lasciare l'uno contro uno, noi facciamo il contrario", spiega. "Ha 19 anni, non è mica Yamal, è ovvio che deve migliorare nelle scelte, ma è evidente anche che noi siamo dipendenti da lui", aggiunge.