Salernitana, Caserta è il sogno per il post Cosmi: c'è anche la Sampdoria
Luca Bargellini
La Salernitana valuta le possibili alternative per la panchina di Serse Cosmi e tra i profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza granata c'è quello di Fabio Caserta. L'allenatore calabrese, reduce dall'esperienza alla guida dell'Empoli, sarebbe il sogno del club campano nel caso in cui si arrivasse alla separazione con l'attuale tecnico. A riportarlo è il quotidiano Il Mattino.
Caserta e Toscano, duello per il post Cosmi
Secondo le indiscrezioni, Caserta sarebbe uno dei principali obiettivi per un eventuale avvicendamento. L'altro nome indicato è quello di Domenico Toscano, allenatore che vanta una significativa esperienza in Serie C con il Catania come tappa più recente.
Anche la Sampdoria pensa a Caserta
Sullo sfondo c'è poi la Sampdoria, altra società alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Bernardo Corradi. Il nome di Caserta è entrato anche nelle valutazioni del club blucerchiato, che sta esaminando diversi profili per affidare la squadra a una nuova guida tecnica.