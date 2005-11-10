Da Castori a Vivarini, i tecnici senza squadra dopo l'ultima stagione in Serie B

Da Castori a Vivarini, i tecnici senza squadra dopo l'ultima stagione in Serie BFocus TMW
Daniel Uccellieri
Lo scorso anno sono stati protagonisti in Serie B, oggi tanti tecnici aspettano una nuova chiamata. Dal decano degli allenatori Fabrizio Castori, che detiene il record di panchine in Serie B, è in attesa di una nuova chiamata dopo l'esperienza al SudTirol, ad Ashley Cole, ex Cesena scelto per sostituire Michele Mignani con una mossa decisamente a sorpresa. Senza panchina anche i due tecnici dell'Avellino, Raffaele Biancolino e Davide Ballardini e Luca D'Angelo, quest'ultimo fra i profili seguiti con maggior attenzione dalla Sampdoria dopo l'esonero di Bernardo Corradi.
Anche Davide Dionigi aspetta una chiamata, lui che nella stagione 2024/25 aveva salvato la Reggiana compiendo un vero e proprio miracolo sportivo. Fabio Caserta, reduce dalle esperienze a Bari ed Empoli, è fra i profili più attenzionati dai club che cercano una nuova guida tecnica, mentre Vincenzo Vivarini probabilmente paga le ultime esperienze negative nelle ultime stagioni fra Frosinone, Pescara e Bari.
Tecnici senza contratto dopo l'ultima stagione in B
Angelo Gregucci
Andrea Sottil
Roberto Donadoni
Luca D'Angelo
Raffaele Biancolino
Davide Ballardini
Fabrizio Castori
Davide Dionigi
Lorenzo Rubinacci
Roberto Breda
Michele Mignani
Ashley Cole
Vincenzo Vivarini
Fabio Caserta
Moreno Longo