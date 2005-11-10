Da Castori a Vivarini, i tecnici senza squadra dopo l'ultima stagione in Serie B

Lo scorso anno sono stati protagonisti in Serie B, oggi tanti tecnici aspettano una nuova chiamata. Dal decano degli allenatori Fabrizio Castori, che detiene il record di panchine in Serie B, è in attesa di una nuova chiamata dopo l'esperienza al SudTirol, ad Ashley Cole, ex Cesena scelto per sostituire Michele Mignani con una mossa decisamente a sorpresa. Senza panchina anche i due tecnici dell'Avellino, Raffaele Biancolino e Davide Ballardini e Luca D'Angelo, quest'ultimo fra i profili seguiti con maggior attenzione dalla Sampdoria dopo l'esonero di Bernardo Corradi.

Anche Davide Dionigi aspetta una chiamata, lui che nella stagione 2024/25 aveva salvato la Reggiana compiendo un vero e proprio miracolo sportivo. Fabio Caserta, reduce dalle esperienze a Bari ed Empoli, è fra i profili più attenzionati dai club che cercano una nuova guida tecnica, mentre Vincenzo Vivarini probabilmente paga le ultime esperienze negative nelle ultime stagioni fra Frosinone, Pescara e Bari.

Tecnici senza contratto dopo l'ultima stagione in B

Angelo Gregucci

Andrea Sottil

Roberto Donadoni

Luca D'Angelo

Raffaele Biancolino

Davide Ballardini

Fabrizio Castori

Davide Dionigi

Lorenzo Rubinacci

Roberto Breda

Michele Mignani

Ashley Cole

Vincenzo Vivarini

Fabio Caserta

Moreno Longo