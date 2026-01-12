TMW
Casertana, Proia finisce nel mirino della Ternana: il punto della situazione
Si muove il mercato attorno al nome di Federico Proia, centrocampista classe 1996 della Casertana. Sul giocatore romano, autore finora di una stagione da 19 presenze e 5 gol, ci sarebbero gli interessamenti di una big del Girone B.
Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com della Ternana allenata da Fabio Liverani.
Operazione, questa, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con il giocatore attualmente in scadenza a giugno che, in caso di approdo alle Fere sottoscriverebbe un nuovo accordo fino allo stesso mese ma del 2027.
