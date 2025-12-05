Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cittadella, Iori: "Occhio al Trento, raccoglie meno di quanto merita"

Cittadella, Iori: "Occhio al Trento, raccoglie meno di quanto merita"
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:34Serie C
Daniel Uccellieri

Manuel Iori, tecnico del Cittadella, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Trento, ripartendo dal pari beffardo col Brescia, come riportato dai colleghi di TrivenetoGoal.it: "Domani non so ancora chi giocherà come regista, ci sono tante valutazioni da fare. Oggi farò le valutazioni del caso per mettere in campo chi è più idoneo per questa gara. Pari col Brescia? A caldo c’era tanta delusione, soprattutto per il secondo tempo fatto e per i primi venti minuti disputati. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato, ma ora c’è voglia di riprendere la striscia di successi interrotta contro il Brescia. Restiamo in serie positiva, ci tengo a dirlo, e magari alcuni risultati sono stati dati per scontati, ma è stato fatto qualcosa di straordinario e per com’eravamo partiti è un bel segnale.

C’è il giusto rammarico ovviamente, perché era uno scontro diretto e subire il pari a 5 minuti dalla fine, quando già pregusti il fatto di portare a casa l’intera posta in palio, agganciando il secondo posto e l’ottava vittoria di fila, è un peccato. Come ho detto ai ragazzi a fine match, non abbiamo il tempo per gestire i sentimenti che abbiamo".

Spazio al Trento: "Pensiamo solo ai gialloblù. Tabbiani fa giocare bene le sue squadre, con idee propositive. Non sono sorpreso da loro. A inizio stagione avevo messo Trento e Lecco davanti ad altre squadre che sulla carta potevano sembrare più attrezzate ed ora sono dietro. Sarà una gara tosta, contro una squadra che gioca bene e crea tanto gioco. Credo stiano raccogliendo meno di quanto meritano. Servirà un’ottima prestazione per fare risultato. Dovremo preparare bene questa partita, mettendo in evidenza i loro difetti e non i pregi. Domani servirà concentrazione, attenzione e lucidità, interpretando bene i momenti della partita e capitalizzando le occasioni a disposizione".

