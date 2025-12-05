Cittadella, Iori: "Occhio al Trento, raccoglie meno di quanto merita"

Manuel Iori, tecnico del Cittadella, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Trento, ripartendo dal pari beffardo col Brescia, come riportato dai colleghi di TrivenetoGoal.it: "Domani non so ancora chi giocherà come regista, ci sono tante valutazioni da fare. Oggi farò le valutazioni del caso per mettere in campo chi è più idoneo per questa gara. Pari col Brescia? A caldo c’era tanta delusione, soprattutto per il secondo tempo fatto e per i primi venti minuti disputati. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato, ma ora c’è voglia di riprendere la striscia di successi interrotta contro il Brescia. Restiamo in serie positiva, ci tengo a dirlo, e magari alcuni risultati sono stati dati per scontati, ma è stato fatto qualcosa di straordinario e per com’eravamo partiti è un bel segnale.

C’è il giusto rammarico ovviamente, perché era uno scontro diretto e subire il pari a 5 minuti dalla fine, quando già pregusti il fatto di portare a casa l’intera posta in palio, agganciando il secondo posto e l’ottava vittoria di fila, è un peccato. Come ho detto ai ragazzi a fine match, non abbiamo il tempo per gestire i sentimenti che abbiamo".

Spazio al Trento: "Pensiamo solo ai gialloblù. Tabbiani fa giocare bene le sue squadre, con idee propositive. Non sono sorpreso da loro. A inizio stagione avevo messo Trento e Lecco davanti ad altre squadre che sulla carta potevano sembrare più attrezzate ed ora sono dietro. Sarà una gara tosta, contro una squadra che gioca bene e crea tanto gioco. Credo stiano raccogliendo meno di quanto meritano. Servirà un’ottima prestazione per fare risultato. Dovremo preparare bene questa partita, mettendo in evidenza i loro difetti e non i pregi. Domani servirà concentrazione, attenzione e lucidità, interpretando bene i momenti della partita e capitalizzando le occasioni a disposizione".