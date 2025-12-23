Union Brescia, Corini dopo la vittoria con l'Inter U23: "Ringrazio i ragazzi, hanno un cuore enorme"

Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, commenta così il successo ottenuto nel recupero con l'Inter U23, gara che ha chiuso il girone d'andata. Queste le sue parole riportate dal Giornale di Brescia: "È stata una settimana davvero complicata. E per questo la vittoria ricopre un significato ancora maggiore. Ma devo ringraziare i ragazzi: mi avevano detto al mio arrivo che si trattava di un gran gruppo e lo spirito e il cuore che ci stanno mettendo in un momento particolarmente delicato come questo certifica che è proprio così. Cuore sì, ma anche grande consapevolezza perché hanno fatto una partita ordinata, attenta.

Non era facile perché la situazione per le tante defezioni è davvero terribile. Ci abbiamo sempre provato. La percezione era che più il tempo passava e più la nostra spinta emotiva cresceva. E i minuti finali sono stati la prova della nostra voglia. Riuscire a fare queste cose in piena difficoltà, da allenatore mi gratifica molto".

Il coro dei tifosi?

"Li ringrazio di cuore, questo affetto mi ha fatto un enorme piacere. Già arrivare in pullman, rivedere il “mio” spogliatoio e sentire il canto dei tifosi è stato davvero emozionante. La loro stima in me mi riempie di responsabilità ma anche di calore".