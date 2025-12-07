Salernitana, Raffaele: "Reazione importante, la squadra merita più di quanto sta raccogliendo"

Al termine del pareggio tra Salernitana e Trapani, il tecnico granata Giuseppe Raffaele analizza con lucidità la prestazione dei suoi, elogiando la reazione psicologica dopo lo svantaggio iniziale: "Abbiamo preparato bene la gara e volevamo reagire dopo la sconfitta di Benevento. Siamo andati sotto con un tiro sbagliato finito in rete e questo avrebbe potuto pesare molto sul piano psicologico, invece abbiamo pareggiato e creato diverse situazioni per vincerla”, ha spiegato l’allenatore in sala stampa.

Raffaele sottolinea anche le scelte tattiche della ripresa: “Ho visto che il Trapani si abbassava tanto e ho inserito due punte fisiche. Anche i subentrati, come Liguori, Achik e Quirini, hanno avuto chance importanti. Ricordo che affrontavamo un avversario competitivo e non abbiamo subito un solo tiro in porta”.

Il tecnico difende il gruppo dalle critiche legate ai molti pareggi dell’ultimo periodo:

“Non possiamo buttare tutto a mare. Dopo un ko pesante non era semplice reagire, ma sul piano della prestazione sono soddisfatto. I ragazzi stanno dando il massimo, ma i tanti pareggi portano giudizi differenti. È un momento che capita a tutti: non dobbiamo abbatterci, serve credere ancora di più in noi stessi”.

Capitolo attaccanti e fase offensiva:

“Inglese vive per il gol e non è felice, ma ha esperienza per superare questo periodo. Non mi soffermo sul singolo: so che alleno un gruppo che dà tutto. Tranne il secondo tempo di Benevento, la squadra non ha mai mollato. Stiamo raccogliendo meno di quanto meritiamo: creiamo tanto ma non siamo ‘golliferi’. Siamo stati in vetta per 15 partite. Ora siamo in svantaggio, ma perdere serenità non serve a nulla”.