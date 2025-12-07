Trapani, Antonini: "Peccato, potevamo vincere. Schiaffo morale a chi fa polemiche"

Dopo il prezioso pareggio del Trapani sul campo della Salernitana, il presidente Valerio Antonini ha affidato ai social una lunga riflessione sulla prestazione della squadra e sul clima che circonda il club.

“Peccato perché speravo di vincere, grandissimo impegno di tutti. Al completo avremmo veramente potuto farcela”, ha scritto Antonini, sottolineando il valore dell’avversario: “Contro una società fortissima e una delle tifoserie più calde d’Italia, è uno schiaffo morale a chi tifa dalla poltrona e fa solo polemiche. Squadra forte la mia, che in un contesto diverso, serio e di vicinanza reale alla società e ai giocatori, avrebbe potuto davvero lottare per la Serie B fino alla fine”.

Antonini dedica poi un passaggio importante allo staff tecnico:

“Complimenti a questi ragazzi oggi fantastici. Complimenti al grande lavoro di Sasà Aronica, del suo staff, e di Luigi Volume: professionisti insuperabili per lealtà e voglia di fare. Luigi ha letteralmente rivoltato lo spogliatoio e riportato serenità”.

Non mancano stoccate ai critici:

“Alla faccia di tutti i gufi che abbiamo a Trapani e dintorni: che possano fare la fine che meritano, presto”.

Il presidente chiude così il suo intervento:

“Stasera faremo il punto finale: non pubblicherò più nulla su Trapani e le società fino al prossimo anno. Ricorderemo a certi trapanesi e marsalesi che la ‘cacca’ non sarà mai cioccolata. Stay tuned”.