Cittadella, Marchetti: "Sappiamo di aver sbagliato all'inizio ma non ci siamo nascosti"
Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, è intervistato da Il Gazzettino: "Di sicuro per come è stata costruita la rosa dei giocatori, e i margini di miglioramento che abbiamo, mi piacerebbe disputare un campionato importante. Mi piacerebbe dare soddisfazioni alla gente, ai nostri tifosi, venire al Tombolato e vedere un bel calcio. Il Cittadella darà il massimo per realizzare tutto ciò: sappiamo di aver sbagliato all'inizio e non abbiamo nascosto la testa sotto terra, ma preso atto della situazione e lavorato per superare il momento negativo.
Gli errori fatti ci devono far crescere. Anche dalle batoste si può imparare tanto, e crescere".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
