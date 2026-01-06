Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla

Follia in campo a Barletta, allenatore appena espulso strappa all'arbitro il cartellino rosso

Nervi tesissimi al termine di Barletta-Virtus Francavilla, partita giocata domenica 4 gennaio per la 18esima giornata del campionato di Serie D, girone H.

Dopo il triplice fischio l’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Taurino si avvicina all’arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce con uno scatto di 50 metri dalla sua panchina e protesta con veemenza per alcuni episodi avvenuti durante la gara. Sciolti lo espelle e Taurino di tutta risposta colpisce la mano dell’arbitro che gli sventola davanti il cartellino rosso, facendolo cadere.

L’allenatore della Virtus esce dal campo in una situazione di gran tensione, continuando a indicare l’arbitro. La squadra ospite aveva chiuso la partita in 10 uomini per un’espulsione contestata a carico di Dalloro e la partita era terminata dopo un recupero di sette minuti e 20 secondi, superiore ai cinque inizialmente assegnati da Sciolti. Scelte che hanno provocato la reazione di Taurino.

Un comportamento decisamente sopra le righe, che ora rischia di costare all’allenatore una squalifica di diverse settimane. «Il nervosismo finale è la conseguenza della gestione della partita e alcuni atteggiamenti non positivi da parte dell’arbitro - il commento a fine partita del ds della Virtus Francavilla Mariano Fernandez - sicuramente sono state proteste accese che si potevano evitare» -