Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, 12 turni di squalifica per Taurino
Mano pesantissima del Giudice Sportivo di Serie D nei confronti del tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino reo di aver colpito la mano dell’arbitro Gabriele Sciolti della sezione di Lecce nel corso della sfida contro il Barletta di domenica quattro gennaio valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie D, Girone H. Il tutto era accaduto dopo il fischio finale dopo che il tecnico si era scagliato contro il direttore di gara protestando con veemenza per alcuni episodi arbitrali, ricevendo il cartellino rosso.
Per questo il Giudice Sportivo ha deciso di punirlo con dodici giornate di squalifica come si legge nel comunicato emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti:
“SQUALIFICA PER DODICI GARE EFFETTIVE
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
Al termine della gara, raggiungeva con fare minaccioso il Direttore di gara e profferiva al suo indirizzo espressioni irriguardose mentre gli stringeva con forza la mano in maniera irridente. Allontanato da un dirigente della propria squadra, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara con fare minaccioso, costringendo l’Arbitro ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive ed irriguardose e sferrava un violento schiaffo sulla mano dell’Ufficiale di gara facendogli cadere il cartellino. Si allontanava quindi, definitivamente, continuando a tenere atteggiamento offensivo”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.