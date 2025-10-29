Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mister Taurino riparte dalla Serie D. È il nuovo allenatore della Virtus Francavilla

Claudia Marrone
Oggi alle 22:04Serie D
Il suo nome era stato recentemente accostato prima al Picerno e poi al Giugliano, ma alla fine mister Roberto Taurino riparte dalla Serie D: è stato infatti nominato nuovo allenatore della Virtus Francavilla, formazione militante nel Girone H della quarta serie italiana e ora al tredicesimo posto delle classifica.
Di seguito, la nota del club pugliese:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo con mister Roberto Taurino che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra fino al 30 giugno 2027. Mister Taurino, leccese classe ’77, è stato calciatore e capitano della Virtus, contribuendo con la sua esperienza e leadership alla conquista del campionato di Eccellenza e del campionato di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale, nelle stagioni 2014/15 e 2015/16 e concludendo la sua lunga e rosea carriera da calciatore in biancazzurro. Da mister ha iniziato la sua carriera da vice allenatore sempre tra le fila biancazzurre nella stagione 2016/2017, raggiungendo il 5 posto in classifica in Lega Pro .
Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, viene chiamato alla guida tecnica del Nardò in serie D, successivamente (2019/2020) viene ingaggiato dal Bitonto Calcio con il quale vince il campionato di Serie D.
Nella stagione 2020/21 è stato l’allenatore della Viterbese, nella stagione 2021/22, torna in biancazzurro contribuendo a scrivere una delle pagine più gloriose della Virtus Francavilla, raggiungendo i Playoff, tallonando per una parte della stagione la corazzata Bari.
Dalla stagione 2022/23 alla 2024/25 sempre in serie C, ha allenato rispettivamente Avellino, Monterosi, Monopoli e Gubbio.
La società augura a mister Taurino un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri, bentornato Mister".

Ricordiamo che Taurino succede a mister Tommaso Coletti, esonerato due giorni fa.

