Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: un turno di stop per Orellana della Ternana
Attraverso i propri canali ufficiali la Lega Pro ha diffuso il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo sulle due semifinali d'andata di Coppa Italia Serie C Regionale di Trenitalia.
Da segnalare una ammenda di 100 euro al Latina (match contro il Renate) "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato".
Sul fronte delle squalifiche, invece, un turno di stop per Marcelo Orellana della Ternana espulso durante la sfida contro il Potenza al 'Liberati' di Terni.
