Inter, Bisseck: "Abbiamo fatto un’ottima gara. Il calcio non è sempre giusto"
Al termine del match perso contro l'Atletico Madrid, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Penso che abbiamo fatto un’ottima gara, non è facile in questo stadio con questi tifosi. Il calcio non è sempre giusto, dobbiamo continuare a lavorare e poi domenica la vita continua. La mia prestazione? Io sono sempre felice di giocare, di dare il massimo della squadra. Penso che la mia partita sia stata discreta, ma dopo un risultato del genere non me ne frega. Meritavamo di più, ma il calcio è così".
Ora il Pisa, cosa manca?
"Un po’ di fortuna, creiamo tanto ma a volte la palla non vuole entrare. Ogni tiro subiamo gol incredibili, purtroppo è un momento in cui gira così".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
