Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo le due semifinali di Coppa Italia Regionale di Trenitalia.
Calciatori espulsi
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione
Orellana Cruz Marcelo Omar (Ternana)
Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione
Porro Mattia (Latina)
Siatounis Antonios (Potenza)
Mastromonaco Gian Luca (Renate)
