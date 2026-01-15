Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno

Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritornoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 23:34Serie C
Daniel Uccellieri

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo le due semifinali di Coppa Italia Regionale di Trenitalia.

Calciatori espulsi
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Orellana Cruz Marcelo Omar (Ternana)

Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione

Porro Mattia (Latina)
Siatounis Antonios (Potenza)
Mastromonaco Gian Luca (Renate)

Articoli correlati
Coppa Italia Serie C, date e orari delle semifinali di ritorno: in campo il 28 gennaio... Coppa Italia Serie C, date e orari delle semifinali di ritorno: in campo il 28 gennaio
Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: un turno di stop per Orellana della Ternana... Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: un turno di stop per Orellana della Ternana
Potenza, De Giorgio: "In Coppa abbiamo 2 risultati su 3, ma la sfida di ritorno sarà... Potenza, De Giorgio: "In Coppa abbiamo 2 risultati su 3, ma la sfida di ritorno sarà tosta"
Altre notizie Serie C
Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno... Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida... Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco UfficialeLivorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute" Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"... Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo... UfficialeSalernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis... UfficialeCavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia... Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.1 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.2 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.3 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.4 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.5 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.6 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.7 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Immagine news Serie A n.2 Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"
Immagine news Serie A n.4 Si sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"
Immagine news Serie A n.6 Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.2 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)