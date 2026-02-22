Latina-Potenza, con sapore di Coppa Italia. De Giorgio: "Vinto 0-1, sì, ma campo impraticabile"

Un antipasto di finale di Coppa Italia quello che si è visto ieri al 'Francioni', dove è andato in scena un Latina-Potenza che in occasione della 28ª giornata del campionato di Serie C ha contrapposto le due squadre che si giocheranno appunto la finale di Coppa Italia di categoria; ieri, successo potentino, 0-1 il finale maturato in extremis grazie a un calcio di rigore.

E non senza polemiche, per altro da parte della squadra vincitrice. Come infatti si legge sul portale dell'emittente tv Antenna Sud, il tecnico rossoblù Pietro De Giorgio ha avuto qualcosa da dire circa il terreno di gioco dell'impianto pontino: "Abbiamo dimostrato di saper rimanere in gioco nonostante un campo pessimo. Abbiamo vinto una partita maschia, brutta, in un campo dove davvero non si poteva giocare. Poi ripeto, la cosa importante era vincere. Abbiamo fatto un salto in avanti importante in classifica e una vittoria meritata in trasferta".

Adesso, quindi, non resta che attendere il secondo step, nella competizione parallela al campionato. Con la finale che, lo ricordiamo, si giocherà su doppio confronto: l'andata a Potenza il 18 marzo, mentre il ritorno - gara quindi potenzialmente decisiva - proprio a Latina, il 1° aprile. Con fischio di inizio fissato alle 21:30.