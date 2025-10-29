Live TMW Inter, Chivu: "Contento per Sucic, c'era bisogno di Bisseck centrale oggi"

L'Inter reagisce dopo la sconfitta di Napoli e batte 3-0 una Fiorentina in caduta libera. Tutte le reti nel secondo tempo: apre Calhanoglu con il destro da fuori area, raddoppia Sucic e tris dello stesso Calhanoglu su rigore. Tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

23.41 - comincia la conferenza stampa

Dieci marcatori diversi e non avete subito gol. Sono le notizie più importanti?

"Guardo l'approccio e non i numeri. Nel primo tempo forse siamo stati un po' leziosi negli ultimi metri e nel secondo tempo abbiamo aggiunto un po' di cattiveria e tiro da fuori. Poi una grande azione sul raddoppio sia collettiva che individuale. Sono contento per Sucic che si è riuscito a sbloccare".

Bisseck centrale come lo valuta?

"Non è un esperimento. Lui è un difensore completo. C'era bisogno di lui cetrale per contrastare la velocità di Moise".

Sta migliorando anche come concentrazione?

"Quale giocatore non fa errori? Abbiamo un difensore forte che ha tutto per giocare ad alti livelli".

Com'è stato ritrovare la Curva?

"La Curva dà energia e qualcosa in più. Contento di aver regalato ai tifosi una buona vittoria".

23.45 - termina la conferenza stampa