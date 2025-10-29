Marelli: "Comuzzo-Pio Esposito: nel secondo tempo manca un calcio di rigore all'Inter"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN ha commentato l'arbitraggio di Inter-Fiorentina. Una partita terminata con il netto successo dei nerazzurri per 3-0, ma nella quale ci sono stati due episodi dubbi in area viola.

Di seguito le parole di Marelli: "Nel primo tempo, ci sono trattenute reciproche tra Comuzzo e Pio Esposito: corretto a mio avviso l'operato di Sozza. Diverso è quello del secondo tempo: su cross dalla destra, il difensore viola si disinteressa del pallone e pensa solo all'attaccante dell'Inter. In questo caso, doveva esserci l'on field review per il calcio di rigore e il cartellino giallo per Comuzzo per una trattenuta molto chiara".