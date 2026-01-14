Coppa Italia Serie C, semifinali di andata: ecco le formazioni ufficiali di Ternana-Potenza

Torna in campo la Serie C, e lo fa con la Coppa Italia di categoria, giunta adesso alle semifinali di andata: alle ore 14:30, si sono fronteggiate Latina e Renate, che hanno chiuso il primo step sull'1-1, alle ore 18:00 sarà invece la volta di Ternana-Potenza, che si affronteranno allo stadio 'Libero Liberati'.

E intanto che ricordiamo che il verdetto definitivo arriverà il 28 gennaio con le gare di ritorno - novanta minuti più eventuali supplementari e rigori per determinare le due finaliste - ecco le formazioni ufficiali del match:

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan, Vallocchia, McJannet, Ndrecka; Panico; Ferrante, Leonardi. A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Romeo, Dubickas, Brignola, Maestrelli, Garetto, Orellana, Pettinari, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All.: Liverani

POTENZA (4-3-3): Mucchietti; Novella, Riggio, Bura, Rocchetti; Felippe, Siatounis, De Marco; Schimmenti, Murano, D’Auria. A disp.: Franchi, Guiotto, Loiacono, Anatriello, Castorani, Mazzeo, Camigliano, Balzano, Ragone, Bachini, Maisto, Ghisolfi, Gabriele, Adjapong. All.: De Giorgio.

