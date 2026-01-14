Ufficiale Cosenza, è addio con il direttore generale Gualtieri. Non gli è stato rinnovato il contratto

Dopo pochi mesi dal suo insediamento, il 12 settembre scorso, il dirigente Salvatore Gualtieri lascia il Cosenza. Lo comunica con una nota la società calabrese spiegando che non è stato rinnovato il contratto del dg in scadenza a fine 2025:

"Il Cosenza Calcio comunica che, alla naturale scadenza del contratto (alla data del 31 Dicembre 2025), si è concluso il rapporto professionale con il dottor Salvatore Gualtieri, direttore generale del club.

La società ringrazia il dottor Gualtieri per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Gualtieri vanta una lunga esperienza nel calcio italiano - ex presidente del Crotone, consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente di Frosinone Calcio per 7 anni, dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio -, ma questo non è bastato per cercare di imprimere la direzione desiderata in casa rossoblù con questo addio che arriva a poco più di un anno da quello del suo predecessore Giuseppe Ursino.