Anche uscite per la Juventus a gennaio: Joao Mario è seguito dalla Premier League

Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano Tuttosport, i rappresentanti di Joao Mario incontreranno la Juventus per fare un punto sul futuro dell'esterno portoghese arrivato in estate nell'ambito del trasferimento di Alberto Costa allo Sporting CP.

Dopo alcune apparizioni con Tudor a inizio anno, con l'arrivo di Spalletti il lusitano è praticamente uscito dai radar: 11 minuti alla prima contro la Cremonese, poi nient'altro. Segnale evidente di come il giocatore non rientri nei piani tecnici del tecnico di Certaldo. E così a gennaio potrebbe materializzarsi la cessione, anche perché il giocatore continua ad avere estimatori in Premier League e non solo.

In Inghilterra il suo profilo è seguito soprattutto dal Crystal Palace, club che gioca anche la Conference League. Il loro primo obiettivo è Sacha Boey del Bayern Monaco, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'ex Galatasaray ecco che Joao Mario diventerebbe nome caldo. La Juventus, per acquistare il suo cartellino, aveva speso 11,4 milioni di euro. E di fronte ad offerte di questo ordine di grandezza non esisterebbero ostacoli alla sua partenza dalla Continassa. Con Spalletti che a quel punto vedrebbe arrivare un suo sostituto con caratteristiche più congeniali al suo gioco in modo da poter così allargare le rotazioni.