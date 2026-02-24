Cosmi torna in panchina dopo quattro anni. Come potrebbe cambiare la Salernitana

Dopo l'esonero di mister Giuseppe Raffaele, torna in pista Serse Cosmi, che è stato annunciato come nuovo allenatore della Salernitana: oggi il primo allenamento alla guida dei granata, domenica lo scontro diretto con il Catania, attualmente una posizione di classifica avanti ai granata, terzi nel Girone C di Serie C.

Ma come giocherà la Salernitana con l'arrivo del nuovo tecnico? Difficile dirlo, considerando che lo stesso era fermo da quattro anni, ma considerando che il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2 la sensazione è che si andrà avanti con la difesa a tre già utilizzata dal suo predecessore; solo gli anni al Genoa si è visto Cosmi con il 4-4-2, ma non dovrebbe essere questo il modulo scelto in questa stagione. Ripetiamo, sarà con molta probabilità il 3-5-2 già visto, forse con Vladimir Golemic nuovamente protagonista: Cosmi lo ha già avuto a Crotone cinque anni fa. Sulle fasce, considerando la loro titolarità e lo stato di forma, dovrebbero essere confermati Longobardi e Villa, mentre in avanti la certezza è Lescano: Molina potrebbe essere il suo partner, ma attenzione a Ferraris e Antonucci.

A ogni modo, siamo nel campo delle ipotesi, tutto sarà da valutare nel corso delle sedute giornaliere.

Di certo c'è che la gara contro il Catania non è la più ideale per sperimentare nuove soluzioni tecnico-tattiche, che potranno essere vagliate più avanti. È forse più un lavoro mentale quello che dovrà fare l'allenatore.