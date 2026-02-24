Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Salernitana non è una sfida che fa paura. Cosmi...'solo Coppi teme'
© foto di Federico De Luca
Claudia Marrone
Oggi alle 16:49
Claudia Marrone

Come era già noto da ieri sera - si attendeva solo il comunicato del club che è arrivato questa mattina - la Salernitana si è affidata a Serse Cosmi, nuovo tecnico granata che torna ad allenare dopo quattro anni di stop e a distanza invece di cinque dalla sua avventura italiana con il Crotone.

Personaggio sicuramente fuori dal coro, il tecnico perugino, soprannominato 'l'uomo del fiume', che è divenuto poi anche il titolo del suo libro autobiografico, a dimostrazione dell'importanza che hanno per lui quelle quattro parole. Nato a Ponte San Giovanni, una frazione di Perugia situata vicino al fiume Tevere, porta quel nome in onore del fratello del compianto ciclista Fausto Coppi, tanto che anche il ciclismo assume un ruolo importante nella sua vita. Recentemente, ha infatti realizzato uno spettacolo teatrale intitolato 'Solo Coppi temo', che racconta la sua vita e la sua carriera, da temi più profondi come il rapporto con il padre - di cui rimase orfano da adolescente - a quelli più frivoli come la famosa imitazione del comico Maurizio Crozza che negli anni d'oro del celebre programma 'Mai dire gol' si esibiva in una parodia dell'allenatore. Ovviamente, anche molto calcio.

Quel calcio che gli era mancato, e che ora torna a vederlo protagonista, perché la sfida con la Salernitana sarà decisamente ardua; non certo il compito più agevole per tornare. Ma, come dice proprio Cosmi in chiusura del suo spettacolo, "Questa è la mia vita. Non so se sia giusta o sbagliata. È questa e basta!".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
